В Ленобласти отец обвинил жителя Германии в том, что он домогался девятилетнего ребенка

В Ленобласти отец девочки заявил в полицию на своего родственника. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Выборге. По словам 43-летнего мужчины, его 71-летний родственник в июне минувшего года приехал к ним в гости из Германии, где проживает на данный момент. Во время пребывания у родственников пожилой мужчина домогался девочки, которой на тот момент было девять лет.

О произошедшем недавно узнала и мать ребенка. По данным источника, после разговора ей понадобилась медицинская помощь.

До этого в Ленобласти задержали студента колледжа, которого подозревают в изнасиловании 19-летней девушки. По версии правоохранителей, она ловила попутку и молодой человек согласился подвезти ее. В результате в машине ее изнасиловали.

После поездки девушка пришла в отель «Спутник» и попросила администратором о помощи. В последствии путешественницу госпитализировали с кровотечением. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Тюменской области мужчина насиловал падчерицу в «воспитательных целях».