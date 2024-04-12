Пилота самолета пытались ослепить лазером при подлете к Тюмени

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Ямал», который следовал по маршруту Сочи — Тюмень, при подлете к Тюмени подвергся лазерной атаке. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Отмечается, что авиаинцидент произошел накануне, 11 апреля, в 21:15 (по московскому времени) при подлете к аэропорту Рощино.

«После посадки экипаж доложил, что на высоте 1600 футов в 4-х милях от торца ВПП21 перед входом в глиссаду осветили кабину зеленым лазером», — сказано в сообщении.

В октябре прошлого года сообщалось, что неизвестные попытались ослепить пилотов рейса Сочи – Санкт-Петербург с помощью лазерного луча. Инцидент произошел ночью, в восьми километрах от поселка Шушары в Ленобласти. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» следовал по маршруту, когда воздушное судно было в небе над Ленобластью, в кабине заметили зеленый лазерный свет. Сложившаяся ситуация не сказалась на полете. Пилоты не пострадали.

Ранее подросток ослепил лазерной указкой пилотов заходящего на посадку самолета.