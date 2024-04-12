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Российская полиция накрыла группу телефонных мошенников

В Ленобласти полиция задержала четырех телефонных мошенников

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Depositphotos

В Ленинградской области правоохранители вышли на четырех подозреваемых в телефонном мошенничестве, злоумышленники задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Четверо подозреваемых в возрасте от 31 до 34 лет проживают в городе Лодейное Поле. По предварительной информации, мошенники оформили банковские и расчетные счета в разных кредитных организациях и банках на подставных лиц. Также они закупили 70 сим-карт, с которых звонили потерпевшим от имени служащих финансовых и силовых структур. Злоумышленники действовали по двум схемам: «ваш родственник попал в беду» и «ваши деньги хотят украсть мошенники, их нужно срочно спасти».

Полученные средства преступники переводили в криптовалюту и делили между собой. В ходе обыска правоохранители обнаружили сим-карты, банковские карты, мобильные телефоны и другие предметы, указывающие на возможную причастность жителей Ленобласти к незаконной деятельности.

Точное число жертв мошенников устанавливается.

Ранее петербургский пенсионер решил заработать на бирже и отдал 1,65 млн рублей мошенникам.

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