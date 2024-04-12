Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, которые повышают бодрость и энергию

ОСН: семена чиа, авокадо и еще несколько продуктов повышают силы и энергичность

close
100%
Pexels

Для восстановления сил и энергии в организме необходимо включить в рацион питания определенные продуты. В их числе – шпинат, авокадо и семена чиа, выяснила у экспертов Общественная Служба новостей.

Шпинат укрепляет иммунитет и помогает организму в выработке энергии. В нем содержится много железа и белков, поэтому особенное внимание ему специалисты рекомендуют уделять, если организм ослаблен после долгой зимы.

Также в рацион человека с нехваткой сил нужно включить авокадо. За счет содержания калия, витаминов, минералов и клетчатки он поддерживает энергичность и здоровье.

Еще один способ повысить бодрость – употреблять в пищу семена чиа. Их также считают идеальным продуктом для желающих сбросить лишний вес, так как они надолго обеспечивают чувство сытости.

Также эксперты рекомендуют для восстановления сил и энергии выпивать с утра натощак стакан воды с лимоном и употреблять качественный темный шоколад, содержащий минимум 70% какао. В составе такого лакомства есть теобромин и кофеин, бодрящие и стимулирующие обмен веществ.

Напомним, врачи также считают, что после простуды восстановить силы помогают снижение уровня стресса и самомассаж. Также для восстановления работоспособности полезно постепенное возвращение к физическим нагрузкам.

Диетологи ранее рассказали, как питание влияет на продолжительность жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами