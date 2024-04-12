Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Оренбуржье подсчитали ущерб бизнесу от наводнения

Власти Оренбурга оценили ущерб бизнесу от паводка в десятки миллиардов рублей

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Ущерб бизнесу в Оренбургской области от последствий наводнения оценивается в десятки миллиардов рублей. Об этом заявил министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов, сообщает ТАСС.

«Как и у граждан, у бизнеса тоже десятки миллиардов рублей ущерб. Наша задача — дойти до каждого, помочь каждому, чтобы никто один на один с этим горем не остался», — сказал Петухов.

Министр отметил, что пакет поддержки бизнеса уже подготовлен. Он направлен на шесть основных направлений: кредитные каникулы, налоговые каникулы, возможность компенсации на восстановление бизнеса, обеспечение стабильной работы предприятий и восстановление дорог и скверов.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе доклада российскому президенту Владимиру Путину заявил, что предварительный ущерб от последствий паводка в регионе превысил 40 млрд рублей.

Сообщалось, что уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать.

Ранее был раскрыт резерв бюджета Оренбургской области для борьбы с паводками.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами