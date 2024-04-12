В Оренбуржье подсчитали ущерб бизнесу от наводнения

Ущерб бизнесу в Оренбургской области от последствий наводнения оценивается в десятки миллиардов рублей. Об этом заявил министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов, сообщает ТАСС.

«Как и у граждан, у бизнеса тоже десятки миллиардов рублей ущерб. Наша задача — дойти до каждого, помочь каждому, чтобы никто один на один с этим горем не остался», — сказал Петухов.

Министр отметил, что пакет поддержки бизнеса уже подготовлен. Он направлен на шесть основных направлений: кредитные каникулы, налоговые каникулы, возможность компенсации на восстановление бизнеса, обеспечение стабильной работы предприятий и восстановление дорог и скверов.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе доклада российскому президенту Владимиру Путину заявил, что предварительный ущерб от последствий паводка в регионе превысил 40 млрд рублей.

Сообщалось, что уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать.

Ранее был раскрыт резерв бюджета Оренбургской области для борьбы с паводками.