Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опрос: 63% россиян выступают за наказание по УК для родителей детей-преступников

63% граждан РФ выступили за уголовное наказание для родителей детей-преступников

close
100%
Freepik.com

63% россиян выступают за уголовное наказание для родителей детей, совершивших преступление. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного kp.ru. В исследовании приняли участие свыше шести тысяч граждан. По мнению большинства респондентов, именно семья должна отвечать за несовершеннолетнего ребенка, воспитывать его и учить тому, что допустимо в обществе, а что — нет.

«Пока ребенок в связи со своим малым возрастом не может отвечать за свои действия по Уголовному Кодексу, то ответственность должна ложиться на его родителей. Преступление не должно оставаться безнаказанным», — подчеркнул один из опрошенных.

При этом 35% респондентов уверены, что ответственность за преступление должен нести только сам преступник. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Часть из них воздержалась от ответа, а остальные считают правильным индивидуально подходить к каждой ситуации.

Согласно результатам ранее проведенного опроса, почти половина (40%) россиян считают, что дети должны получать свободных доступ в интернет только в 14 лет, после получения паспорта.

По мнению большей части респондентов, до 14-летнего возраста родители должны контролировать, сколько времени ребенок проводит в интернете, на какие сайты заходит и с кем общается. 30% опрошенных при этом заявили, что такие ограничения должны быть до 18 лет, 25% — до 7-10 лет.

Ранее стало известно, что педофилам запретят посещать школы и детские площадки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами