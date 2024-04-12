Опрос: 63% россиян выступают за наказание по УК для родителей детей-преступников

63% россиян выступают за уголовное наказание для родителей детей, совершивших преступление. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного kp.ru. В исследовании приняли участие свыше шести тысяч граждан. По мнению большинства респондентов, именно семья должна отвечать за несовершеннолетнего ребенка, воспитывать его и учить тому, что допустимо в обществе, а что — нет.

«Пока ребенок в связи со своим малым возрастом не может отвечать за свои действия по Уголовному Кодексу, то ответственность должна ложиться на его родителей. Преступление не должно оставаться безнаказанным», — подчеркнул один из опрошенных.

При этом 35% респондентов уверены, что ответственность за преступление должен нести только сам преступник. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Часть из них воздержалась от ответа, а остальные считают правильным индивидуально подходить к каждой ситуации.

Согласно результатам ранее проведенного опроса, почти половина (40%) россиян считают, что дети должны получать свободных доступ в интернет только в 14 лет, после получения паспорта.

По мнению большей части респондентов, до 14-летнего возраста родители должны контролировать, сколько времени ребенок проводит в интернете, на какие сайты заходит и с кем общается. 30% опрошенных при этом заявили, что такие ограничения должны быть до 18 лет, 25% — до 7-10 лет.

Ранее стало известно, что педофилам запретят посещать школы и детские площадки.