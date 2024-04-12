Владельцем взорвавшегося в Москве внедорожника оказался экс-сотрудник СБУ

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров является хозяином автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который взорвался в Москве.

Об этом пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

«Хозяином взорванного Toyota Land Cruiser Prado оказался бывший сотрудник СБУ Украины Василий Прозоров – источник 112», — говорится в посте.

Автомобиль взорвался после того, как мужчина повернул ключ в замке зажигания. В сообщении говорится, что согласно основной версии произошло срабатывание взрывного устройства.

Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого, как он сам утверждал, с 2014 года он сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ходе украинской «антитеррористической операции (АТО)» в Донбассе.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи, которая осматривает пострадавшего. При этом соседние машины также получили повреждения.

Ранее появилась новая версия, почему в Москве взорвался автомобиль Toyota.