Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры взрыва автомобиля Toyota в Москве

Камеры засняли момент взрыва автомобиля Toyota в Западном Дегунино

Момент взрыва автомобиля Toyota в Дегунино попал на камеры наблюдения. Видео опубликовал Telegram-канал «ПОТОК».
На кадрах видно, что автомобиль взорвался, спустя несколько секунд после того, как водитель сель в салон транспортного средства. После взрыва поднялись клубы дыма.

До этого сообщалось, что причиной взрыва автомобиля мог быть подрыв подземной газовой трубы. Также рассматривается версия покушения на владельца внедорожника

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи, которая осматривает пострадавшего. При этом соседние машины также получили повреждения. По одной из версий, под Toyota сработало неустановленное взрывное устройство. Отмечается, что после взрыва автомобиля пожара не последовало.

Ранее неизвестные подорвали электроподстанцию в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами