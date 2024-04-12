Появились кадры взрыва автомобиля Toyota в Москве

Момент взрыва автомобиля Toyota в Дегунино попал на камеры наблюдения. Видео опубликовал Telegram-канал «ПОТОК».

На кадрах видно, что автомобиль взорвался, спустя несколько секунд после того, как водитель сель в салон транспортного средства. После взрыва поднялись клубы дыма.

До этого сообщалось, что причиной взрыва автомобиля мог быть подрыв подземной газовой трубы. Также рассматривается версия покушения на владельца внедорожника

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи, которая осматривает пострадавшего. При этом соседние машины также получили повреждения. По одной из версий, под Toyota сработало неустановленное взрывное устройство. Отмечается, что после взрыва автомобиля пожара не последовало.

Ранее неизвестные подорвали электроподстанцию в Ленобласти.