В Севастополе приезжий справил нужду в Вечный огонь

Полиция Севастополя задержала 36-летнего мужчину, который осквернил Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

О противоправных действиях мужчины правоохранителям сообщил очевидец: мужчина рассказал, что увидел, как неизвестный справляет нужду на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, а затем уходит в неизвестном направлении.

Благодаря полученным от заявителя приметам нарушителя, полиция оперативно задержала подозреваемого. Медицинское освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Я не знаю, я подвыпил, что-то в голову стукнуло. Честно не знаю, был бы трезвый, такое не сделал», — пояснил задержанный на камеру.

Мужчина извинился и сказал, что сделал это не специально.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «осквернение символов воинской славы России, совершенные публично»

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