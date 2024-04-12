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В Калужской области произошел инцидент на железной дороге

В Калужской области неизвестный попытался поджечь релейный шкаф

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Телеграм-канал «SHOT»

В Калужской области неустановленное лицо попыталось устроить диверсию на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Козельск Live».

По данным канала, инцидент произошел 9 апреля в Козельском районе у станции Шепелево. Неизвестный предпринял попытку поджечь релейный шкаф, но потерпел неудачу. Работники железной дороги обнаружили обгоревший шкаф с частично оплавленной изоляцией проводов. При это оборудование злоумышленнику повредить не удалось.

На движение поездов ЧП не повлияло. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия следы горючей жидкости, пластиковую бутылку, следы от обуви предполагаемого поджигателя и его машины. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

В конце марта — начале апреля похожие случаи произошли в Самарской области и Краснодарском крае.

Ранее в России впервые передали в суд дело о диверсиях, где использовали подростков.

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