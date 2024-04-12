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В Петербурге при получении взятки задержали чиновника из Василеостровского района

В Петербурге при получении взятки задержали замглавы Василеостровского района

Замглавы администрации Василеостровского района Петербурга Владлена Родионова подозревают в получении взятки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В администрации чиновник отвечал за регулирование ЖКХ и строительной сферы. По версии правоохранителей, он потребовал взятку у директора одной из фирм. Взамен мужчина предлагал покровительство, лоббирование интересов организации и другую «помощь».

Управляющая фирмы отказалась и сообщила в правоохранительные органы. Позже в течение нескольких месяцев женщина встречалась с чиновником для обсуждения размера взятки. В результате общая сумма составила 6,7 миллиона рублей.

Затем они снова встретились в отеле, где женщина передала подозреваемому часть взятки. На месте Родионова задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщает 78.ru, в управлении компании в Василеостровском районе находится 77 домов.

Ранее в Северной Осетии полицейские ремонтировали коттеджи по указанию своего начальника.

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