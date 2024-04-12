В подконтрольной Украине части Херсонской области пропал свет

На всей подконтрольной Украине части Херсонской области пропал свет. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны», ссылаясь на местные власти.

«Это связано с обстрелами критической инфраструктуры соседней Николаевской области», — говорится в публикации.

По данным «Политик страны», отсутствие света спровоцировало аварии в системе водоснабжения.

11 апреля координатор пророссийского подполья в регионах Украины Сергей Лебедев сообщил, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне в районе железнодорожного вокзала произошел мощный взрыв.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украина не признала легитимность этого голосования. Сейчас Херсон находится под контролем украинских военных.

В начале апреля Лебедев заявлял о том, что украинских чиновников начали эвакуировать из пригорода Херсона в Николаев. По его словам, еще нескольких сотрудников уже перевели из главного города Херсонской области в Чернобаевку.

Ранее из Белгородской области выехали сотни детей из-за обстрелов.