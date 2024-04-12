Глава Оренбурга назвал ситуацию в городе крайне опасной

Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей ряда районов города срочно эвакуироваться, поскольку паводковая ситуация в населенном пункте оценивается как крайне опасная.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, сработавшая в городе сирена не является учебной тревогой, проводится массовая эвакуация на фоне крайне опасной паводковой ситуации в Оренбурге.

Салмин рассказал, что за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см — до опасных 1143 см.

«Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков им Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок: срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — написал он.

До этого районная администрация объявила полную эвакуацию жителей в поселке Газодобытчиков Оренбургского района в связи с риском прорыва дамбы.

11 апреля уровень воды в реке Урал около Оренбурга обновил исторический максимум, достигнув отметки в 1092 см. Позже данный показатель вновь увеличился, составив 1109 см.

Утром 12 апреля районная администрация сообщила, что по состоянию на 4:00 по местному времени (2:00 мск) уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга вырос до 1115 см.

Ранее стало известно, когда в Оренбурге ожидается пик паводка.