Москвичам рассказали об ухудшении погоды на выходных

В эти выходные москвичам и гостям столицы не стоит ждать теплой погоды. Об ухудшении погоды в Москве предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передают «Известия».

Синоптик отметил, что «период аномально высоких температур» в Москве и области закончился.

«В выходные дни погода в Москве настроится на спокойный лад, более похожий на те значения, которые свойственны этим числам апреля», — сказал он.

13 и 14 апреля в городе будет около +13-14°C. По словам синоптика, осадков в основном не будет, но 13 апреля на северо-востоке Подмосковья может пройти небольшой дождь. 14 апреля ожидается западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Шувалов подчеркнул, что со следующей недели будет более дождливая погода.

11 апреля заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявлял, что в Москве в ближайшие несколько дней изменится погода – станет заметно холоднее и пасмурнее.

Ранее водителям объяснили, почему в теплую погоду опасно стоять в пробках.