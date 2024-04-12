Поселок Газодобытчиков под Оренбургом полностью эвакуируют

Полная эвакуация жителей объявлена в поселке Газодобытчиков Оренбургского района в связи с риском прорыва дамбы. Об этом сообщается в Telegram-канале районной администрации.

«В поселке Газодобытчиков в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей», — говорится в сообщении.

11 апреля уровень воды в реке Урал около Оренбурга обновил исторический максимум, достигнув отметки в 1092 см. Позже данный показатель вновь увеличился, составив 1109 см.

Утром 12 апреля районная администрация сообщила, что по состоянию на 4:00 по местному времени (2:00 мск) уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга вырос до 1115 см. Всего за четыре часа соответствующий показатель увеличился на 12 см. В этот же день ожидается пик паводка. Об этом заявил глава города Алексей Кудинов.

Ранее стало известно число госпитализированных из-за паводка под Оренбургом.