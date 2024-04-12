В Орске продолжаются работы по подключению домов к коммунальным сетям

На территориях пострадавшего от паводка Орска по мере схода воды продолжаются работы по подключению к коммунальным сетям жилых домов и социальных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Энергетики, газовики, водоканалы максимально оперативно подключают жилой сектор, социальные объекты в тех территориях, где сходит вода», — написал Паслер.

Губернатор отметил, что уровень паводка в Орске снижается. По его словам, от воды освобождены две тысячи жилых домов. Местные власти приступают к поэтапной генеральной уборке города, правительство региона поможет в этом техникой и оборудованием. Аналогичные меры будут приняты и в Оренбурге после схода воды.

12 апреля глава Оренбургской области уточнил данные об уровне воды в Орске. За последние сутки он снизился на 62 см.

Ранее стало известно, что происходит на месте первого прорыва дамбы в Орске.