В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил об отмене режима опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона.

«Внимание, отбой режима опасности атаки БПЛА в Воронежской области!» — написал Гусев.

Особый режим действовал в течение одного часа 39 минут.

Утром 12 апреля жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки дронов. На этом фоне губернатор региона призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что все средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в состояние готовности.

Кроме того, о возможной атаке БПЛА заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Руководитель местной администрации сообщил о переводе имеющихся в регионе средств ПВО в состояние готовности и рекомендовал жителям быть бдительными.

Чуть позже угроза атаки дронов была объявлена в Белгороде. Мэрия населенного пункта призвала людей соблюдать осторожность в связи с потенциальной угрозой.

Ранее «Газета.Ru» выпустила репортаж о жизни в Белгородской области в условиях постоянных ракетных обстрелов.