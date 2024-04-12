Россиянин уволился, выехал за границу и стал фигурантом дела о нарушении гостайны

В Кургане мужчину подозревают в разглашении гостайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Курганской области.

По версии правоохранителей, россиянин уволился со службы и выехал за границу, при этом у него оставался доступ к сведениям. Известно, что после ухода с должности ему было запрещено выезжать за пределы России пять лет, но он все равно отправился в другую страну.

«Степень секретности сведений предусматривала работу с данными, при разглашении которых может быть причинен ущерб военной отрасли страны, ее внешней и внутренней политике», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований по защите государственной тайны. Ему грозит срок до трех лет.

До этого в Кузбассе экс-работника правоохранительных органов осудили за разглашение государственной тайны. Его приговорили к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.

Ранее иностранца-браконьера задержали на Сахалине за попытку узнать гостайну у пограничника.