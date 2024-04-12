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Стало известно, сколько домов в Орске остаются подтопленными из-за прорыва дамбы

Глава Орска Козупица: 5 182 жилых дома остаются подтоплены после прорыва дамбы

Более 5 000 жилых домов в городе Орске остаются подтопленными в связи с весенним паводком и прорывом местной дамбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава населенного пункта Василий Козупица.

Он отметил, что на данный момент в городе подтоплены 5 182 здания. При этом на территории Орска работают 13 пунктов временно размещения, где находятся 1 064 человека. В том числе это касается 163 детей.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам Козупицы, в некоторых частях населенного пункта ситуация с паводком постепенно нормализуется. В частности, в Советском районе зафиксировали заметное снижение уровня воды.

Кроме того, существенно улучшилась обстановка в 6-м микрорайоне и на Вокзальном шоссе. Однако в низине на пересечении улиц Огородной и Крайней все еще остается вода, подчеркнул глава города.

«В Старом городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной», — добавил он.

Руководитель местной администрации уточнил, что в настоящее время уровень воды в реке Урал около Орска составляет 673 см. Показатель уменьшился на 184 см по сравнению с предыдущим замером.

11 апреля журналисты сообщили, что место прорыва дамбы в Орске засыпали валунами и щебнем. Благодаря этому специалистам удалось остановить прибытие воды в город.

Ранее в Оренбургской области предварительно оценили материальный ущерб, нанесенный региону во время паводка.

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