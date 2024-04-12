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В Оренбурге заявили о поднятии уровня воды в реке Урал

Замглавы Оренбурга Кудинов: уровень воды в реке Урал у города вырос до 1120 см

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга вырос до 1120 см. Об этом заявил первый заместитель главы населенного пункта Алексей Кудинов, передает РИА Новости.

«Сейчас на утро мы видим уже уровень 1120 см», — сказал он, общаясь с журналистами.

При этом представитель властей выразил сожаление в связи с продолжающимся прибытием воды в город.

11 апреля уровень воды в реке Урал около Оренбурга обновил исторический максимум, достигнув отметки в 1092 см. Позже данный показатель вновь увеличился, составив 1109 см.

Утром 12 апреля районная администрация сообщила, что по состоянию на 4:00 по местному времени (2:00 мск) уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга вырос до 1115 см. Всего за четыре часа соответствующий показатель увеличился на 12 см.

Позже заместитель главы города предупредил, что 12 апреля в Оренбурге ожидается пик паводка. Как сказал Кудинов, после этого ситуация должна стабилизироваться. Как следует из прогнозов, с 14 апреля уровень воды в соответствующей части реки Урал начнет снижаться.

Ранее на территории одного из жилых комплексов в Оренбурге начали возводить дамбы.

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