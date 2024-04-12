Жителей Оренбурга предупредили о пике паводка сегодня

Пик весеннего паводка в городе Оренбурге придется на 12 апреля, заявил первый заместитель главы населенного пункта Алексей Кудинов. Его слова передает РИА Новости.

Ожидается, что к концу недели ситуация начнет стабилизироваться. Уровень воды в реке Урал в районе города должен начать уменьшаться через два дня после пика паводка, уточнил Кудинов.

«По прогнозам, которые дает Росгидрометцентр, сегодня в Оренбурге будет пик. И после этого стабильное состояние [уровня воды]», — добавил он.

11 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание по устранению последствий наводнений в регионах страны. Мероприятие состоялось в формате видео-конференц-связи (ВКС), и в нем принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Он доложил главе государства, что паводковая обстановка на территории региона достигла пика. По словам руководителя областной администрации, в данный момент наиболее сложная ситуация наблюдается в городе Оренбурге.

Как рассказали в администрации населенного пункта, по состоянию на 18:00 уровень воды в соответствующей части реки Урал достиг отметки в 1090 см. К утру 12 апреля этот показатель увеличился до 1115 см.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ назвали число жителей Оренбургской области, госпитализированных из-за паводка.