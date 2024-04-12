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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил 11 метров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга к утру вырос до 1115 см

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Около Оренбурга уровень воды в реке Урал к утру вырос до 1115 см. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

«Уровень воды в реке Урал у Оренбурга 12 апреля: в 00:00 (22:00 мск) — 1103 см, в 02:00 (00:00 мск) — 1109 см, в 04:00 (02:00 мск) — 1115 см», — говорится в сообщении.

Вечером 11 апреля сообщалось, что уровень реки Урал у Оренбурга обновил исторический максимум.

«Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда — 10,92 метра. Вода продолжает прибывать», — заявили в правительстве региона накануне.

11 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий весенних паводков в регионах страны. В мероприятии принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

В свою очередь министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что деньги на восстановление пострадавших от наводнения регионов будут немедленно выделены, в бюджете есть для этого средства.

Дамба в городе Орске была повреждена в двух местах, на одном из них течение воды удалось приостановить. В городе проводится оповещение, сотрудники администрации, МЧС и правоохранительные органы помогают при вывозе людей и размещении их в ПВР.

Всего в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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