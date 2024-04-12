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Россиянам посоветовали не летать в одну страну турецкими авиакомпаниями

АТОР: Turkish Airlines не пустила троих россиянок на рейс в Канкун из Стамбула

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Генеральный директор крупного туроператора Space Travel Артур Мурадян посоветовал россиянам не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Мурадян подчеркнул, что рекомендации были озвучены из-за недавнего инцидента в турецком аэропорту. Он подчеркнул, что 8 апреля троих россиянок, купивших 16-дневный тур в Канкун у Space Travel с перелетом бизнес-классом Turkish Airlines через Стамбул, не пустили на рейс. Женщинам не выдали никаких официальных документов, только дали сфотографировать сообщение о том, что им отказано в перелете в Мексику из-за того, что они не посещали ее, США, Канаду и Великобританию.

Мурадян добавил, что представители авиакомпании отказались помогать туристкам в решение проблемы и не стали комментировать ситуацию.

До этого в аэропорту Манилы мужчина не смог предъявить билет на самолет и устроил дебош. В здание ворвался мужчина, которого преследовал водитель такси. Как рассказал последний, пассажир выскочил из его машины, как только она остановилась у терминала, и не заплатил за проезд.

Ранее в Доминикане турист пытался провезти в самолете два чемодана с кокаином.

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