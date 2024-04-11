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В ФСБ сообщили о предотвращении теракта на военном объекте в ДНР

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что 11 апреля была пресечена деятельность террористической ячейки, которая планировала совершить теракт на военном объекте в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы силового ведомства, в упомянутую ячейку входили шестеро граждан одного из государств Центральной Азии — какого именно, не уточняется.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что координация деятельности тергруппы осуществлялась с территории Украины», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Калининграде сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей по подозрению в организации диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины.

Кроме этого программиста из Мордовии задержали за призывы к терактам.

Ранее Следственный комитет завел дело по факту нападения на силовиков в Нальчике.

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