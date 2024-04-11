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Стало известно число госпитализированных из-за паводка под Оренбургом

Минздрав сообщил о 14 госпитализированных из-за паводка в Оренбургской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Из-за последствий паводков в Оренбургской области 14 человек находятся в больницах. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передал ТАСС.

«На стационарном лечении находятся 14 из них, в том числе четверо детей», — отметил он.

По словам Кузнецова, остальным жителям региона помощь оказана амбулаторно. Помощник министра уточнил, что всего за медицинской помощью в связи с последствиями паводка обратились 259 человек.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах.

Накануне стало известно, что уровень Урала в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений. ЕДДС города отметили, что уровень реки в среду, 10 апреля, вырос до 10,22 метра.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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