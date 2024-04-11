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Небензя заявил о превращении жителей Украины в крепостных

Небензя: закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных

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John Minchillo/AP

Закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для руководства Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Готовящийся сейчас закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных, чьими жизнями распоряжается Зеленский и его клика», – сказал Небензя.

По его словам, западные страны понимают ситуацию, но стараются не обсуждать.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации. За документ проголосовали 283 депутата.

Согласно проекту закона, все военнообязанные граждане Украины, должны будут подать актуальную информацию о себе в течение 60 дней. То же самое требуется и от военнообязанных, находящихся за рубежом. В случае невыполнения нарушителям грозят крупные штрафы и лишение права на управление автотранспортом. При неявке в военкомат после вручения повестки наступает уголовная ответственность.

Ранее на Украине прокомментировали информацию о планах по мобилизации женщин.

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