На территории турецкого курорта вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар вспыхнул в районе Кемер турецкого курорта Анталья Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

«В районе Кемер в Анталье вспыхнул лесной пожар. Пожар возник в лесном массиве в районе Гёйнюк около 16:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»)», — сообщают журналисты.

В публикации сообщается, что на данный огонь распространился на 0,3 гектара. Власти предпринимают меры для тушения огня.

В июле прошлого года турецкие власти сообщили, что предпринимают усилия для тушения этих пожаров в трех районах курортной провинции Анталья и еще двух провинциях страны. Тогда лесные пожары вплотную подходили к отелям, где традиционно проживают россияне.

29 февраля этого года в Техасе разгорелся лесной пожар, который стал вторым по величине за всю историю штата.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.