В Австралии разлученные собака и сорока воссоединятся благодаря премьер-министру

Собака и сорока из Австралии, которые были лучшими друзьями, скоро воссоединятся благодаря австралийскому премьер-министру, пишет ABC News. За историей приятельских отношений животных следили миллионы людей в соцсетях.

Джульетта Уэллс и Рис Мортенсен рассказали, что нашли птенца сороки в 2020 году во время прогулки с домашним стаффордширским терьером по кличке Пегги. Пернатого забрали домой, а вскоре два питомца стали лучшими друзьями. Супруги регулярно публиковали на миллионную аудиторию в соцсетях совместные снимки животных, быстро ставших местными звездами.

Однако в департаменте окружающей среды, науки и инноваций Квинсленда заявили, что сорока была выловлена ​​из дикой природы и содержалась незаконно, без разрешения, лицензии или полномочий на это, поэтому супруги добровольно сдали ее специалистам.

После этого в австралийском обществе началась активная кампания, в которой принял участие премьер-министр Квинсленда Стивен Майлз. Кроме того, политик сообщил супругам, что скоро они получат соответствующую лицензию по его указу и смогут забрать сороку обратно.

«Наши сердца сейчас очень счастливы. Мы хотели бы поблагодарить премьер-министра Квинсленда Стивена Майлза за его человечность и подход к этому вопросу», — прокомментировала пара.

Ранее ученые установили, что у воронов и приматов есть общая способность.