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В Сумской области заявили о повреждении ТЭЦ

Областная администрация сообщила об ударе по ТЭЦ в городе Сумы

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Николай Хижняк/РИА Новости

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), расположенная в городе Сумы, получила повреждения в результате взрыва. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА), опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что в настоящее время на месте работают все профильные службы. При этом власти региона не стали уточнять, какой именно объект подвергся удару.

11 апреля мэр города Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении теплоэлектроцентрали, питающей населенный пункт. По его словам, вместе с этим ущерб был нанесен одной из местных трансформаторных подстанций. Объект оказался полностью разрушен, подчеркнул глава города.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по казарме украинских войск в районе города Львов был нанесен удар. Под удар попал населенный пункт Старый, где зафиксировали пять прилетов.

Как сказал Лебедев, одна из ракет попала в местную ТЭЦ. Остальные снаряды, вероятнее всего, ударили по скоплениям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Харькове после взрывов приостановили работу метрополитена.

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