Сотрудники ФСБ задержали двоих россиян за организацию диверсионного сообщества

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей по подозрению в организации диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «НИА-Калининград» со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

По данным агентства, представитель СБУ связался с одним из калининградцев и предложил ему создать группу для совершения на территории РФ поджогов объектов транспортной инфраструктуры, средств связи и повреждения иного имущества. В задачи мужчины входило привлекать к незаконной деятельности новых людей, искать объекты для диверсий и следить за исполнением заданий участниками сообщества.

Второй мужчина, добровольно присоединившийся к сообществу, должен был привлекать в него новых членов, а также выполнять иные действия для осуществления преступных планов.

Подозреваемых задержали, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее программиста из Мордовии задержали за призывы к терактам.