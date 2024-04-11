Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники ФСБ задержали двоих россиян за организацию диверсионного сообщества

В Калининграде задержали двоих мужчин за организацию диверсионного сообщества

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей по подозрению в организации диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «НИА-Калининград» со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

По данным агентства, представитель СБУ связался с одним из калининградцев и предложил ему создать группу для совершения на территории РФ поджогов объектов транспортной инфраструктуры, средств связи и повреждения иного имущества. В задачи мужчины входило привлекать к незаконной деятельности новых людей, искать объекты для диверсий и следить за исполнением заданий участниками сообщества.

Второй мужчина, добровольно присоединившийся к сообществу, должен был привлекать в него новых членов, а также выполнять иные действия для осуществления преступных планов.

Подозреваемых задержали, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее программиста из Мордовии задержали за призывы к терактам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами