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Мусорный полигон вторые сутки горит в Ростовской области

Росприроднадзор: в городе Гуково Ростовской области загорелся мусорный полигон

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Ростовской области на окраине города Гуково вторые сутки горит мусорный полигон — пламя охватило территорию площадью более двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщил Росприроднадзор.

«Отобраны пробы для анализа, ждем результатов, чтобы дать оценку экологическим последствиям возгорания», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что предприятие, которое эксплуатирует полигон, начало ликвидировать очаг возгорания. «Ситуация на контроле», — заключили в Росприроднадзоре.

На месте работают пожарные формирования спасателей и представители организации, которая занимается сбором отходов. Как пишут местные жители в соцсетях, дым от пожара можно наблюдать из соседних населенных пунктов, дым приближается к жилым домам, а в самом городе возникли проблемы с уборкой мусора на улицах.

Как заявляют в администрации Гуково, отсыпка мест задымления продолжалась всю ночь. Площадь возгорания значительно снизилась, и ближайшим жилым постройкам сейчас ничего не угрожает.

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