Власти Тюменской области не исключили прорыва дамб из-за паводка

Дамбы, защищающие крупные населенные пункты в Тюменской области, могут прорваться из-за паводка. Об этом предупредил губернатор региона Александр Моор, чьи слова передает РИА Новости.

«Дамбы, которые защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны», — заявил он в рамках доклада президенту РФ Владимиру Путину.

По данным главы области, в зону возможного затопления попадает 51 населенный пункт, местных жителей уже проинформировали о необходимости эвакуации.

Согласно прогнозам, в Тюменской области паводковая обстановка осложнится к 20 апреля, пик подтоплений ожидается 23–25 апреля.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

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