В Орске начали восстанавливать газоснабжение в домах

В Орске начали восстанавливать подачу газа в пострадавшие от рекордного паводка дома. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области сообщает ТАСС.

Уточняется, что ресурсоснабжающие организации последовательно запускают сети в районах, где снижается уровень воды. В работе по восстановлению подачи газа в Орске задействованы 63 сотрудника компании «Газпром межрегионгаз Оренбург».

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поставил перед ресурсоснабжающими компаниями задачу сформировать необходимый запас оборудования, чтобы после окончания паводка оперативно провести работы по восстановлению сетей.

Дамбу в Орске размыло паводковыми водами вечером 5 апреля. Прорыв случился сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была несколько дней. Из города эвакуировали людей. Вода затопила несколько тысяч зданий и домовладений. Основное место прорыва к настоящему времени засыпано.

11 апреля сообщалось, что в Орске завершают восстановление пострадавшей от паводка подстанции «Новогородская».

Ранее в Орске начали работать комиссии по оценке ущерба.