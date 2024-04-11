Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Орске начали восстанавливать газоснабжение в домах

В Орске начали восстанавливать газоснабжение, к работам привлечены 63 сотрудника

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Орске начали восстанавливать подачу газа в пострадавшие от рекордного паводка дома. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области сообщает ТАСС.

Уточняется, что ресурсоснабжающие организации последовательно запускают сети в районах, где снижается уровень воды. В работе по восстановлению подачи газа в Орске задействованы 63 сотрудника компании «Газпром межрегионгаз Оренбург».

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поставил перед ресурсоснабжающими компаниями задачу сформировать необходимый запас оборудования, чтобы после окончания паводка оперативно провести работы по восстановлению сетей.

Дамбу в Орске размыло паводковыми водами вечером 5 апреля. Прорыв случился сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была несколько дней. Из города эвакуировали людей. Вода затопила несколько тысяч зданий и домовладений. Основное место прорыва к настоящему времени засыпано.

11 апреля сообщалось, что в Орске завершают восстановление пострадавшей от паводка подстанции «Новогородская».

Ранее в Орске начали работать комиссии по оценке ущерба.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами