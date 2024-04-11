Путин призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах

Надо заранее подготовиться к восстановлению жилья и инфраструктуры в зоне подтопления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками, передает ТАСС.

«Смотрите, где-то вода не пришла еще, где-то она еще не ушла, но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья», — сказал глава государства.

Российский лидер также упомянул о необходимости приводить в порядок и инфраструктурные объекты. Он обратился к участникам совещания «не тянуть» и заранее к этому подготовиться.

Президент подчеркнул, что работа по ликвидации последствий паводков в целом налажена, но необходимо «минимизировать все риски».

По словам Путина, Минздрав, местные медики, коллеги в регионах тоже работают.

Накануне стало известно, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений. ЕДДС города уточнили, что уровень реки Урал в среду, 10 апреля, вырос до 10,22 метра.

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