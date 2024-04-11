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Население Тюменской области защитили от паводка

Ситуацию с паводком в Тюменской области назвали стабильной

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Shutterstock/sunakri

Ситуация с паводком в Тюменской области остается стабильной. Об этом в комментарии корреспонденту «Газеты.Ru» заявил директор Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

По его словам, на реках наблюдаются весенние процессы. При этом где-то фиксируется ледоход, а местами ледовый покров сохраняется.

«Уровни воды растут, как и бывает при весеннем паводке. Какие-то критические отметки не достигнуты», — уточнил Михнович.

Директор Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона пояснил, что прогнозируются достаточно высокие уровни весеннего половодья, однако только на реках Ишим и Тобол.

«Меры предосторожности реализуются согласно плану, который утвержден областной комиссией по ЧС в 2023 году, мероприятия ежегодные и проводятся в период подготовки к паводкам, это проверка и ремонт дамб, разъяснительная работа с населением, приведение в готовность служб РСЧС», — подчеркнул Михнович.

Напомним, 10 апреля уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений. До этого ситуации с паводком в Оренбургской области присвоили статус ЧС федерального масштаба по предложению главы МЧС.

Ранее сообщалось, что самолет МЧС РФ доставил в Тюменскую область водоналивные дамбы. Глава МЧС Александр Куренков для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья поручил отправить в Тюменскую область четыре километра быстровозводимых дамб. Они позволяют с минимальными затратами и в самые короткие сроки организовать надежную инженерную защиту жизненно важных объектов от затопления.

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