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Стало известно, когда укрепят дамбу в Кургане

Губернатор Шумков: работы по укреплению дамбы завершат текущей ночью

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью. Его слова приводит ТАСС.

Шумков отметил, что в настоящее время идет работа по укреплению дамбы Кургана, чтобы поднять ее на уровень с 8-10 метров до 11 и более метров в наиболее опасных участках.

Также он подчеркнул, что власти Курганской области проводят работы по укреплению дамбы общей длиной 30 км.

В четверг, 11 апреля, президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ликвидации последствий наводнений в регионах страны. Мероприятие проходит в формате видео-конференц-связи (ВКС). Глава государства рассказал о ежедневных контактах с властями подтопленных субъектов. Губернатор Оренбургской области заявил, что паводковая обстановка на территории региона достигла пика, при этом самая сложная ситуация наблюдается в ее административном центре.

Ранее жителей Оренбурга призвали заранее эвакуироваться из зоны затопления.

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