Россиянам рассказали, можно ли сажать растения под окнами многоэтажного дома

Перед посадкой растений под окнами многоквартирного дома нужно выяснить статус земельного участка, а после — получить согласие от собственников жилья или муниципалитета. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

«Если земля является частью общедомового имущества, то, чтобы посадить какие-то цветы или организовать клумбу, нужно собрать всех собственников и провести голосование. Если большинство будет согласно, то только тогда можно будет что-то сделать. Если земля муниципальная, лучше обратиться в муниципалитет с просьбой дать согласие на посадку растений», — уточнила юрист.

Георгиева подчеркнула, что посадка растений без разрешения может обернуться тем, что нужно будет вернуть все в исходное состояние, то есть убрать насаждения.

В марте Алла Георгиева говорила, что москвичам, которые сорвут первоцветы, занесенные в Красную книгу, может грозить административная или уголовная ответственность. Она уточнила, что к таким растениям относятся некоторые виды подснежников, ветреница дубравная, некоторые виды хохлатки, медуница неясная.

Ранее юрист перечислила льготы, на которые могут претендовать предпенсионеры в Москве.