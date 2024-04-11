Украинские власти объявили принудительную эвакуацию в двух районах Харьковской области

Харьковская ОВА объявила принудительную эвакуацию в 47 приграничных населенных пунктах. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале главы ОВА региона Олега Синегубова.

Эвакуируют жителей Богодуховского и Изюмского районов Харьковской области.

До этого власти Украины объявили обязательную эвакуацию 300 детей из Сумской области.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.