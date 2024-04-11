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Путин рассказал о ситуации с паводками в регионах РФ

Путин: ситуация с паводками в российских регионах меняется каждый час

Президент России Владимир Путин заявил, что ежедневно общается с главами пострадавших от весенних паводков регионов. При этом ситуация меняется каждый час, приводят слова российского лидера РИА Новости.

«Мы на связи практически каждый день, но тем не менее ситуация меняется ежечасно», — заявил Путин.

До этого сообщалось, что в село под Курганом направились сотрудники МЧС, чтобы проверить информацию о прорыве дамбы.

9 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что Курган начнет затапливать с 11 апреля. Чиновник отмечал, что по данным Росгидромета приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период с 11 по 14 апреля. По словам Шумкова, в текущей ситуации очень многое зависит от того, как долго будут идти сбросы воды с водохранилищ и будет ли этого достаточно для минимизации подтоплений.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что делать во время паводка или наводнения, в специальной памятке на случай ЧП.

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