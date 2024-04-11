Путин сообщил о ежедневных контактах с властями подтопленных регионов

Президент РФ Владимир Путин ежедневно находится на связи с руководителями регионов, где начались весенние паводки. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по ситуации с наводнениями, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что ситуация в затопленных районах страны меняется каждый час. При этом он поручил губернаторам регионов доложить, как они оценивают сложившуюся ситуацию.

«У нас на связи Курган, Оренбург, Тюмень. Тема понятна — паводки, борьба с ними и оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации. Мы на связи практически каждый день», — сказал Путин.

11 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент страны постоянно поддерживает контакт с муниципальными властями подтопленных регионов. По его словам, в последнее время этому посвящена значительная часть рабочего дня Путина.

Представитель главы государства пояснил, что российский лидер днем и ночью следит за ситуацией. Правительства пострадавших субъектов, в свою очередь, докладывают президенту о текущей обстановке вне зависимости от времени суток.

В тот же день российский премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства, одной из основных тем которого было начало весенних паводков. Во время мероприятия глава кабинета министров РФ сообщил, что многие члены правительственной комиссии по паводкам в данный момент находятся в регионах.

Ранее уровень воды в одном из сел Курганской области превысил 10 метров.