В Орске засыпали основное место прорыва дамбы

В Орске засыпали место прорыва дамбы, которое привело к затоплению города паводковыми водами. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадры видеосъемки с воздуха опубликованы в Telegram-канале агентства.

Существующую в Орске дамбу размыло паводковыми водами вечером 5 апреля. Прорыв случился сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была несколько дней. Из города эвакуировали людей. Вода затопила несколько тысяч зданий и домовладений.

10 апреля мэр города Орск Василий Козупица сообщил, что попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезными.

В данный момент стихия угомонилась, власти ищут способы как можно быстрее отвести воду от Орска и начать его восстанавливать

11 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Орске появится новая дамба, при разработке проекта которой учтут недостатки предыдущей конструкции.

В пресс-службе региональной администрации уточнили, что сооружение должно быть «совершенно другого уровня мощности» – чтобы оно могло противостоять такой большой воде, какая пришла в Орск весной 2024 года.

Ранее в Минстрое прокомментировали версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов.