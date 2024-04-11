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В Орске засыпали основное место прорыва дамбы

РИА Новости: основное место прорыва дамбы в Орске засыпали

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РИА Новости

В Орске засыпали место прорыва дамбы, которое привело к затоплению города паводковыми водами. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадры видеосъемки с воздуха опубликованы в Telegram-канале агентства.

Существующую в Орске дамбу размыло паводковыми водами вечером 5 апреля. Прорыв случился сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была несколько дней. Из города эвакуировали людей. Вода затопила несколько тысяч зданий и домовладений.

10 апреля мэр города Орск Василий Козупица сообщил, что попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезными.

В данный момент стихия угомонилась, власти ищут способы как можно быстрее отвести воду от Орска и начать его восстанавливать

11 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Орске появится новая дамба, при разработке проекта которой учтут недостатки предыдущей конструкции.

В пресс-службе региональной администрации уточнили, что сооружение должно быть «совершенно другого уровня мощности» – чтобы оно могло противостоять такой большой воде, какая пришла в Орск весной 2024 года.

Ранее в Минстрое прокомментировали версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов.

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