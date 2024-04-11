Миллионы россиян увидели первый старт ракеты «Ангара-А5»

Запуск российской ракеты-носителя «Ангара-А5» показали в режиме реального времени на больших уличных экранах в разных городах страны. Трансляция была организована медиахолдингом МАЕР совместно с госкорпорацией «Роскосмос».

Событие показывали на уличных экранах в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Тюмени, Самаре и других городах.

Проект реализован в рамках соглашения «Роскосмоса» и МАЕР, подписанного гендиректором госкорпорации Юрием Борисовым и основателем медиахолдинга Константином Майором.

По словам Юрия Борисова, интерес к космонавтике растет — тысячи туристов приезжают на космодромы, чтобы увидеть пуск ракет.

«Это действительно незабываемое зрелище, и мы рады, что благодаря сотрудничеству «Роскосмоса» с МАЕР аудитория расширится до миллионов и россияне смогут увидеть пуски в режиме реального времени прямо на улицах городов», — заявил он после пуска «Ангары-А5».

В медиахолдинге МАЕР рассказали, что, получив от «Роскосмоса» видеосигнал с космодрома «Восточный», компания распространила его с помощью единой централизованной системы управления экранами и собственной запатентованной технологии Lightborn.

«Мы стали свидетелями нового прорывного проекта России! Только представьте: космодром Восточный находится в Амурской области, в 180 км от Благовещенска и в 8 тыс. км от Москвы. И благодаря современным технологиям мы переносимся прямо на стартовую площадку, чтобы оказаться на расстоянии взгляда от стартующей в космос ракеты», — прокомментировал событие Константин Майор.

Трансляцию запуска он назвал новым достижением медиахолдинга МАЕР.

Соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом», по его мнению, открывает новые горизонты для медиахолдинга.

«Пуск «Ангары-А5» увидят в общей сложности свыше 6 млн человек, за два дня количество визуальных контактов превысит 60 млн», – сказал Константин Майор.

Современная экологически чистая ракета «Ангара-А5» полностью заменит легендарную ракету «Протон-М». Она будет выводить на низкую околоземную орбиту различные грузы весом до 24,5 тонны. В качестве топлива применяются безопасные вещества — керосин и кислород. Многоразовый блок ракеты можно будет использовать десять раз. В перспективе семейство ракет «Ангара» доставит космонавтов на Луну.