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В Киев приехала спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины

В Киев прибыла спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Прицкер

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Shannon Stapleton/Reuters

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер прибыла с визитом в столицу страны. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

В поездке Прицкер сопровождают глава Эксимбанка Рета Джо Льюис и заместитель советника по национальной безопасности Далип Сингх.

В январе президент Украины Владимир Зеленский уже встречался со спецпредставителем США по экономическому восстановлению страны. Он поблагодарил власти США «за мощную оборонную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь Украине».

До этого бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что странам Запада пора прекратить колебаться в вопросе изъятия российских активов, и призвал использовать этот «очевидный экономический инструмент». Прицкер поддержала его в этом решении, отметив, что к делу прежде всего надо подключить «массу юристов».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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