Блогер Портнягин рассказал, что сделает после обысков

Блогер и инфобизнесмен Дмитрий «Трансформатор» Портнягин заявил, что собирается оплатить налоги без решения суда. У него проводили обыски, сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оплатит все долги до решения суда. При этом отмечается, что сумма долгов по налогам составляет порядка 64 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что против блогера и инфобизнесмена Дмитрия «Трансформатора» Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Отмечается, что в настоящее время по делу проходят обыски.

С блогера Портнягина приставы взыскивают свыше ₽44,7 млн за неуплату налогов. После обысков блогер подтвердил задержание своей жены и заявил, что сам он сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, куда отвозит гуманитарную помощь.

Портнягин — бизнес-тренер, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг «Трансформатор». Сlub 500 позиционировался как «международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня». На сайте организации отмечалось, что его члены — лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год.

Ранее СК показал видео с места обыска в квартире блогера Митрошиной.