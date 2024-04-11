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Уровень воды в курганском селе Звериноголовское превысил 10 метров

Шумков заявил о поднятии уровня воды в курганском Звериноголовском до 10 метров

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Администрация Звериноголовского муниципального округа' class="item-image" >
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Уровень воды в курганском селе Звериноголовское превысил 10 метров, в Кургане вода пока не поднимается выше 4 метров. Об этом на встрече с местными жителями и сотрудниками администрации, МЧС и полиции заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, передает РИА Новости.

«Вы представляете перепад? Почти семь метров!» — сказал глава региона.

По его оценке, вода движется, заполняя всю пойму.

Согласно последней информации, уровень воды в Звериноголовском, где ситуация с паводками наиболее сложная, утром 11 апреля составлял 1008 сантиметров, перейдя критическую отметку. В то же время уровень воды в реке Тобол у города Курган составляет 388 сантиметров.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тысяч домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шумков призвал увести людей с правого берега Тобола.

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