В квартире начался пожар из-за оставленного на солнце аэрозольного баллончика

В Британии в одном из домов начался пожар из-за аэрозольного баллона, оставленного на солнце, пишет Mirror. По словам пожарных, подобные случаи происходят все чаще.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в графстве Кент. После того, как пожар в доме был потушен, спасатели установили, что стало причиной возгорания. Оказалось, в этом был виноват аэрозольный баллон, который хозяева оставили на солнце, не подозревая о последствиях.

«Напоминаем, что на подоконниках не должно быть светоотражающих или легковоспламеняющихся предметов, которые могут вызвать пожар», — прокомментировали пожарные.

Сами владельцы квартиры пока не прокомментировали ситуацию, в которой оказались. Также на данный момент не установлено, что именно было в баллоне. Спасатели предполагают, это могла быть бытовая химия.

Ранее дом британки едва не сгорел из-за зарядки для iPhone.