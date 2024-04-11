Волна паводка после Оренбурга будет направляться к селу Илек

Волна паводка, движущаяся по долине реки Урал, достигла Оренбурга и продолжит свое направление в сторону села Илек, где уже укрепили дамбу. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, чьи слова передает пресс-служба правительства Оренбургской области в Telegram-канале.

«Все населенные пункты, расположенные по Уралу после областного центра, уже испытывают влияние стихии», — рассказал глава региона.

Паслер подчеркнул, что запас времени предоставил возможность завершить укрепление высокой дамбы в Илеке. Гидротехническое сооружение возведено таким образом, чтобы с минимальным ущербом пропустить водные массы дальше на юг. Но опасность представляет также быстрая и полноводная река Сакмара, уровень воды в которой стал увеличиваться, сказано в публикации.

По данным губернатора, 11 апреля в Оренбурге пройдет пик весеннего паводка, самого крупного за всю историю наблюдений.

Паслер пообещал, что самолично поедет в Илекский район для координации действий аварийных служб и личного контроля за обстановкой паводка.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки пожаловалась Путину.