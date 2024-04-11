В Латвии поймали мужчину, который настраивал жителям российские телеканалы

Полиция Латвии арестовала мужчину, который настраивал местным жителям заблокированные российские телеканалы. Об этом сообщает издание Delfi.

Нарушитель 1975 года рождения за плату подключал жителям населенного пункта Ницгале запрещенный в стране контент. После задержания правоохранители провели серию обысков у телепровайдера и его нелегальных абонентов. По предварительной информации, услугами настройщика воспользовался 181 клиент. Оборудование для приема, формирования и распространения телесигналов изъято у нарушителей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за занятие предпринимательской деятельностью, на которую наложен специальный запрет. Настройщику грозит до трех лет лишения свободы. Абонентам, воспользовавшимся услугами мужчины, может грозить административная ответственность: предупреждение или штраф в размере до 700 евро.

Ранее в Латвии обыскали торгово-промышленную палату из-за нарушения санкций против РФ.