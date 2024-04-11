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В Латвии поймали мужчину, который настраивал жителям российские телеканалы

В Латвии арестовали настройщика заблокированных российских телеканалов

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Shutterstock

Полиция Латвии арестовала мужчину, который настраивал местным жителям заблокированные российские телеканалы. Об этом сообщает издание Delfi.

Нарушитель 1975 года рождения за плату подключал жителям населенного пункта Ницгале запрещенный в стране контент. После задержания правоохранители провели серию обысков у телепровайдера и его нелегальных абонентов. По предварительной информации, услугами настройщика воспользовался 181 клиент. Оборудование для приема, формирования и распространения телесигналов изъято у нарушителей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за занятие предпринимательской деятельностью, на которую наложен специальный запрет. Настройщику грозит до трех лет лишения свободы. Абонентам, воспользовавшимся услугами мужчины, может грозить административная ответственность: предупреждение или штраф в размере до 700 евро.

Ранее в Латвии обыскали торгово-промышленную палату из-за нарушения санкций против РФ.

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