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В Минобороны заявили о пресечении теракта в Белгородской области

МО РФ: силы ПВО предотвратили теракт с применением дронов в Белгородской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские средства ПВО предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракт с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«11 апреля около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что в небе над Белгородчиной были уничтожены два украинских БПЛА.

11 апреля Минобороны опубликовало сводку, согласно которой, за минувшие сутки силы российской противовоздушной обороны сбили 266 запущенных Украиной боевых дронов.

В ведомстве подчеркнули, что всего с начала военной спецоперации российская армия поразила 583 самолета, 270 вертолета, 20355 дронов, а также 500 зенитных ракетных комплексов врага.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы отомстили за офицера пресс-центра Минобороны РФ.

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Операция на Украине
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