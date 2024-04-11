Власти Оренбурга призвали местных жителей эвакуироваться при паводке заранее

Мэр Оренбурга Сергей Салмин порекомендовал горожанам не дожидаться критической ситуации с паводком, а оперативно эвакуироваться при прогнозе подтопления. Его слова передает РИА Новости.

«Призываю не дожидаться критических ситуаций, в максимально короткое время эвакуироваться», — заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что главной задачей властей региона является обеспечение безопасности местного населения.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер присоединился к наставлениям коллеги.

«К сожалению, не все люди эвакуировались, когда мы призывали много раз, особенно после ситуации в Орске», — сказал глава региона.

По его мнению, с точки зрения безопасности эвакуацию необходимо было провести еще давно.

«Если кто-то еще этого не сделал, то, конечно, надо эвакуироваться», — резюмировал губернатор.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.